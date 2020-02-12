Москва, , 11:24 — REGNUM За прошедшие сутки на территории РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом сообщается, что за период мониторинга были обследованы 916 человек с признаками ОРВИ.

«В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3) находятся под медицинским наблюдением 466 граждан КНР, в том числе имеющих вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из краевой клинической инфекционной больницы Забайкалья был выписан гражданин Китая, заболевший коронавирусом нового типа.

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