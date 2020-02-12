Москва, 12 февраля 2020, 11:24 — REGNUM За прошедшие сутки на территории РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля говорится в сообщении Роспотребнадзора.
При этом сообщается, что за период мониторинга были обследованы 916 человек с признаками ОРВИ.
«В субъектах Дальневосточного федерального округа
Ранее сообщалось, что из краевой клинической инфекционной больницы Забайкалья был выписан гражданин Китая, заболевший коронавирусом нового типа.
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