Рига, , 11:20 — REGNUM Дело Ника Эндзиньша о разжигании этнической ненависти будут расследовать сотрудники Полиции безопасности Латвии. Об этом пишет в среду, 12 февраля, портал LSM.

По данным журналистов, дело Ника Эндзиньша передано из юрисдикции Государственной полиции в Полицию безопасности Латвии. Ранее Ник Эндзиншь уже задерживался и был осуждён за публикацию в интернете ложного сообщения об обрушении торгового центра Alfa в Риге.

Отмечается, что Полиция безопасности Латвии переняла дело о публикации Энзиньшем в социальной сети Facebook ложного сообщения о заболевании коронавирусом в Латвии. Сообщение было квалифицировано, как разжигающее этническую ненависть. Ник Эндзиньш был помещён под арест.

Будет ли это дело Ника Эндзиньша расследоваться и по статье о распространении заведомо ложных сведений в Службе Безопасности пока не комментируют.