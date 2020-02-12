Новосибирск, , 11:13 — REGNUM В Новосибирской области выявлены четыре случая рака у детей в возрасте до одного года, в том числе один случай у ребёнка в возрасте до одного месяца, сообщают «НГС Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Отмечается, что случаи зарегистрированы в 2018 году. В настоящее время эти дети продолжают получать специфическую противоопухолевую терапию. За 2019 год итоговых данных по этим показателям пока нет.

По данным минздрава, у младенцев могут выявляться различные доброкачественные и злокачественные новообразования. В том случае, если опухоли развивались из эмбриональных тканей, возникли до рождения ребёнка, они являются врождёнными.