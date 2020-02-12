Пекин, , 11:08 — REGNUM Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в Китае за неделю сократились на 48,2%. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР на брифинге 12 февраля.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему весьма серьёзная, но принятые меры дали некоторый эффект: зафиксировано волнообразное снижение темпов прироста числа заразившихся.

Так, самый высокий прирост подтвержденных случаев инфицирования произошёл 4 февраля, тогда больных стало больше на 3887 человек. 11 февраля однодневный прирост составил 2015 случаев.

Доля вылечившихся от пневмонии нового типа выросла за две недели с 1,3% до 10,6%. Такие показатели были зафиксированы соответственно 27 января и 11 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 февраля в Китае от нового коронавируса скончались 97 человек. Общее количество летальных исходов достигло 1113.

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