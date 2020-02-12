Амстердам, , 11:03 — REGNUM В ночь с 11 на 12 февраля в Нидерландах вступило в силу решение министерства сельского хозяйства, которое обязывает коммерческие птицефермы закрыть домашних птиц в изолированном помещении. Мера принята после обнаружения птичьего гриппа в немецкой земле Баден-Вюртемберг.

Владельцы птицеферм в Нидерландах ранее уже просили о введении подобной меры, после того как в начале года птичий грипп был обнаружен в Польше. В настоящий момент вероятность перехода гриппа в Нидерланды оценивается выше, чем несколько недель назад.

Мера будет действовать как минимум в течение четырёх недель.