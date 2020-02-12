Кейптаун, , 11:00 — REGNUM Основатель южноафриканской музыкальной акапелло-группы Ladysmith Black Mambazo Джозеф Шабалала скончался в больнице в возрасте 78 лет. Об этом передает местная национальная телекомпания SABC.

Руководитель группы Холани Маджози сказал в интервью журналисту национальной телекомпании, что Шабалала болел с декабря, и тогда он был госпитализирован.

«Мы хотели бы выразить наши соболезнования в связи с кончиной Джозефа Шабалалы, который был основателем группы Ladysmith Black Mambazo», — говорится в заявлении на официальном аккаунте группы в Твиттере.

«Мне так грустно узнать о кончине иконы… Я зимбабвиец, и я вырос, слушая Ladysmith Black Mambazo», — сказал Проспер Цванху, вспомнивший, как у его деда были виниловые пластинки группы.

Другой прохожий на улицах делового района Сандтон в Йоханнесбурге назвал смерть Шабалалы «большой потерей для ЮАР».

«Он был легендой, и я думаю, что его музыкальное наследие будут помнить», — сказал Цепо Кекане.

По словам репортеров, Шабалала основал группу в небольшом городке Ледисмит вдоль восточного побережья ЮАР в 1960-х годах, в разгар апартеида. Согласно веб-сайту группы, «Black» в названии группы является отсылкой к волам и ранней жизни Шабалалы на ферме, а слово «Mambazo» — на языке зулу означает топор, символ вокальной группы. За свою долгую карьеру они также работали с музыкантами Стиви Уандером и Долли Партон, среди прочих. Группа получила премию Грэмми.