Нур-Султан, , 10:39 — REGNUM Волонтерская деятельность должна стать частью рабочей культуры государственных и частных компаний, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 февраля на открытии фронт-офиса волонтеров в Нур-Султане.

По его мнению, подобная практика будет способствовать созданию социальных лифтов. «Считайте, что я только что дал поручение руководителям исполнительных органов», — пояснил глава государства.

Он добавил, что несколько часов в неделю для пользы общества должны выделять государственные служащие, работники национальных компаний и коммунальных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтёра. В рамках церемонии открытия фронт-офиса в Нур-Султане Касым-Жомарт Токаев заявил, что согласился стать почетным послом движения волонтеров.

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