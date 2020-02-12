Нур-Султан, , 10:25 — REGNUM Волонтеры в Казахстане должны заниматься не только защитой детей, но и защитой животных. Об этом 12 февраля заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия фронт-офиса волонтеров в Нур-Султане.

Он отметил, что недавно получил письмо французской киноактрисы Брижит Бардо, обратившейся за помощью в защите животных. «Я думаю, что это правильное обращение, мы должны обратить на него внимание», — сказал Токаев. По его словам, Казахстан должен показать себя милосердной нацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре французская киноактриса Брижит Бардо направила президенту Казахстана письмо, в котором заявила о якобы жестоких убийствах животных в Атырау и Уральске.

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