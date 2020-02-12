Уфа, , 10:25 — REGNUM Пациент с подозрением на новый коронавирус обратился в ГКБ № 21 Уфы. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчину, прибывшего из КНР, медицинские работники госпитализировали ночью 12 февраля и изолировали по всем предписанным правилам.

Сообщается, что результаты анализов мужчины будут известны в течение нескольких суток.

Отмечается, что приемный покой медицинского учреждения пришлось закрыть на несколько часов для проведения дезинфекции больницы. Всех экстренных больных в это время перенаправляли в другие больницы города.

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