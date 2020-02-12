Скопье, , 10:31 — REGNUM 11 февраля республиканский совет по безопасности дорожного сообщения Северной Македонии начал кампанию «Пристегни ремень безопасности». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, кампания будет проходить в несколько этапов. Первый этап включает распространение образовательных материалов в электронных СМИ и социальных сетях. Второй этап будет состоять в проведении многочисленных акций и мероприятий на местах — в первую очередь, речь идет об усилении полицейского контроля, а также проведении лекций для школьников и студентов, распространении печатных образовательных материалов.

Согласно опросам, ремнем безопасности пользуются менее 40% македонских водителей, среди пассажиров не пристегивается почти никто. При этом в странах ЕС ремень пристегивают 90% водителей и 60% пассажиров.

50% случаев гибели водителей и пассажиров при авариях в Северной Македонии произошли именно из-за пренебрежения ремнями безопасности.

«Водители и пассажиры должны понимать, что использование ремня безопасности важно для их безопасности и является ключевым элементом, определяющим последствия аварии. Закон предусматривает штрафы для водителей и пассажиров, которые не пользуются ремнем и безопасности, но нет штрафа больше, чем последствия аварий для тех их участников, которые не использовали ремень безопасности», — предупреждают представители власти.

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