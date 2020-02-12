Оренбург, , 10:09 — REGNUM Видео об Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны, размещенное на странице главы региона Дениса Паслера в Instagram, оказалось в центре скандала. Пользователи заметили много ошибок, допущенных в ролике. В настоящее время скандальное видео удалено со страницы.

Кадр из ролика, опубликованного на странице главы Оренбуржья Дениса Паслера в Instagram Instagram.com

Телеграм-канал «Грубнеро» охарактеризовал видеоролик как «какой-то театр абсурда». «Субтитры с ошибками. Пенициллин с одной «л» — это еще ладно. Но вот за «40-е августа» отдельное спасибо. Будем знать, что у чиновников до 40 дней в месяце, поэтому в сроки никогда не укладываются», — отметил информресурс.

Также мессенджер сообщил, что на кадрах о производстве самолетов для фронта в Оренбуржье взято фото Ил-2. Однако в регионе не производили этот самолет. Кроме того, использованы фото американского лаборанта, письма солдат с фронта — на английском языке, а за основу ролика к юбилею Великой Победы взяты кадры из фильма о западных мормонах.

Ролик с ошибками был в открытом доступе два дня. За это время пользователи успели разобрать его содержание на мемы и цитаты.

Телеграм-канал «Пул56» заявил, что из-за технической ошибки в сети появилась черновая версия ролика, посвященного 75-летию Победы, которая содержит ошибки. «К сожалению, эта же версия была опубликована в аккаунте губернатора. В настоящее время ошибка исправлена, ролик убран. Полную итоговую версию ролика мы опубликуем в ближайшее время», — сообщал ТГ.