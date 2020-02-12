Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве сотрудники таможни не пропустили на авиарейс 25-летнего гражданина Таджикистана. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Молодой мужчина пытался пройти на рейс Москва — Краснодар. Сотрудников таможни смутило несоответствие мужской фотографии в паспорте и женского внешнего вида. Инцидент сняли на видео и выложили в сеть.

«Вы не соответствуете этому гражданину, который на паспортной фотографии находится», — цитирует СМИ слова таможенника в диалоге с пассажиром.

Пассажир предложил таможеннику «позвонить маме» или взять отпечатки пальцев, однако тот не согласился.

«Мама — заинтересованное лицо. Подтверждение должны госорганы выдавать, а не мама. Не здесь берут отпечатки», — возразил сотрудник.