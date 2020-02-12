Найроби, , 10:03 — REGNUM Тело экс-президента Кении Дэниэла арапа Мои было доставлено военным вертолетом в его родной город Кабарак в регионе Рифт-Валли для захоронения в среду, 12 февраля. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, борт с телом приземлился в Кабараке в 07:30 по местному времени (04:30 по Гринвичу).

Тысячи кенийцев уже прибыли на место захоронения, а другие следят за происходящим на экранах, установленных на стадионе Афраха в округе Накуру.

Ожидается, что его похороны в среду будут характеризоваться специальными военными процедурами в его честь. Будучи бывшим главнокомандующим, в честь Мои будет дан салют из трех залпов. Еще один залп из боевых орудий будет дан после того, как тело политика будет опущено в могилу.

Напомним, что бывший президент Кении скончался на прошлой неделе в частной больнице столицы Найроби, в возрасте 95 лет, почти через два десятилетия после ухода со своего поста.

Десятки тысяч человек присутствовали на государственных похоронах Мои, прошедших во вторник, 11 февраля, на стадионе, который он построил в 1983 году. В мероприятии также приняли участие представители иностранных делегаций. Этому предшествовали длинные очереди в здание парламента для прощания с президентом, где его тело лежало в течение трех дней.

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