Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Около 4,5 млн тонн угля сжигается в Нур-Султане, что приводит к попаданию в атмосферу 40 тыс. тонн вредных выбросов. Об этом 12 февраля заявил аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов на отчетной встрече с населением города.

По его словам, около 500 тыс. тонн сжигают жители частного сектора и 3,8 тыс. тонн приходится на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Градоначальник отметил, что уголь является основной причиной смога в Нур-Султане.

Кульгинов добавил, что газификация города поможет снизить индекс загрязнения воздуха на 25%. «Мы сейчас испытываем трудности. Когда холодная погода, безветренная, стоит смог», — сказал мэр. При увеличении численности населения города проблема будет усугубляться, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что проблему смога в Нур-Султане можно решить только за счет газификации.

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