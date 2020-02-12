Гонконг, Китай, , 09:38 — REGNUM В Гонконге компании и общественные организации направили 1 млрд юаней (более $143 млн) материковому Китаю на борьбу с коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает агентство HKCNA.

Около 13% от выделенной суммы общественность Гонконга передала через управление центрального правительства страны в Гонконге. Через Красный Крест Китая данная сумма будет распределена между китайскими регионами.

Некоторые ассоциации и учреждения также закупали маски, защитную одежду, дезинфицирующие средства и другие противоэпидемические материалы и медицинское оборудование из-за рубежа и отправили их материковому Китаю.

Крупные пожертвования перечислили фонд Ли Кашина и крупная компания в сфере недвижимости Shimao Property, а также представители промышленных и коммерческих кругов.

Читайте также: Во Вьетнаме отложили пробный запуск метро из-за коронавируса