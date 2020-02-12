Москва, , 09:32 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 28 авиарейсов. Об этом 12 февраля сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:22, в «Домодедово» задержано семь рейсов, отменено шесть рейсов. Не состоится вылет самолётов в Париж, Льеж (оба — Франция) и Караганду (Казахстан). Не будет рейсов из Амстердама (Нидерланды), Кокшетау (Молдавия), а также из Китая.

Во «Внуково» отклонились от расписания 11 рейсов, в «Шереметьево» — четыре рейса. Данные сервису предоставлены аэропортами.