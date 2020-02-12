Токио, , 09:22 — REGNUM Российских граждан нет среди людей, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит в карантине у берегов Японии. Сообщение об этом опубликовано на сайте дипломатической миссии.

Указано, что за минувшие сутки японская сторона соообщила о трёх новых случаях заболевания, однако у российских граждан вирус не выявлен. Известно, что заразился один из офицеров, который следил за карантином.

По данным японского минздрава, к утру 12 февраля на Diamond Princess коронавирусом заразились 175 пассажиров, членов экипажа и медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся около 3,7 тыс. человек, стоит на карантине в японском порту Йокогама. Российских граждан на судне 24 человека.

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