Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Почетным послом движения волонтеров в Казахстане стал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом он сказал 12 февраля на открытии фронт-офиса волонтеров Birgemiz («Мы вместе»).

«Волонтерство — это состояние души. Волонтеры — это добровольцы. Я сегодня согласился стать почетным послом движения волонтеров в Казахстане», — сказал Токаев.

Он добавил, что ранг почтенного посла волонтерства является не менее важным, чем дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Кроме президента в открытии центрального офиса приняли участие члены правительства, руководители госорганов, представители международных организаций.

Отметим, 12 февраля в Нур-Султане состоялась церемония открытия центрального офиса волонтерства Birgemiz. Офис является консультативным, обучающим и информационным центром волонтерского движения в Казахстане.

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