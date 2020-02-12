Ханой, , 08:49 — REGNUM Во вьетнамской столице Ханой был перенесен запуск ввода в эксплуатацию первой линии метро в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает вьетнамское издание VnExpress.

Более 100 китайских экспертов не смогли вернуться во Вьетнам для участия в тестировании метро для оценки безопасности. Таким образом, дата ввода в эксплуатацию была отложена.

«Тестирование системы должны были провести китайские эксперты, поэтому нам пришлось отложить время, пока они не вернутся», — сообщил руководитель правления проекта строительства метро.

В 2011 году во Вьетнаме началось строительство легкого метро. Железная дорога Кэт Линь — Ха Донг имеет длину более 13 км. Для реализации этого проекта Китай выделил Вьетнаму 868 млн долларов в качестве целевого кредита.

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