Сеул, , 08:46 — REGNUM 12 февраля в 6:23 по местному времени третий чартерный самолёт доставил из китайского Уханя, где бушует коронавирус, в Южную Корею 140 пассажиров, в числе которых 60 граждан КНР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, у пяти пассажиров, прибывших из Уханя, были обнаружены признаки пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

Изначально предполагалось эвакуировать 170 человек, однако некоторые пассажиры не смогли пройти карантинный контроль или не предоставили документы, подтверждающие родство с гражданами Южной Кореи, позволяющие покинуть Китай.

Напомним, что 30 и 31 января двумя чартерными рейсами из Уханя вернулись на родину более 700 граждан Южной Кореи.

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