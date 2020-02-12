Темиртау, Казахстан, , 08:34 — REGNUM Утечка пульпы (смеси воды и золы) на ГРЭС в казахстанском Темиртау произошла по причине повреждения выпускного колодца, сообщили 12 февраля в пресс-службе акимата (администрации) Темиртау.

Неисправность была обнаружена 11 февраля в 18:00 (15:00 мск). Колодец является элементом системы гидрозолоудаления на ГРЭС и представляет собой сварную конструкцию из металла, пояснили в акимате.

Под воздействием перепадов температуры и массы снега одна из стен конструкции провалилась внутрь, что привело к утечке пульпы в реку Нура. Слив отходов был остановлен в ночь с 11 на 12 февраля.

Напомним, в начале февраля в администрации Карагандинской области Казахстана создана рабочая группа по выяснению обстоятельств появления черного снега в Темиртау.

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