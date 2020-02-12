Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Проект «королевской битвы» Shadow Arena, являющейся спин-оффом массовой многопользовательской онлайн-игры Black Desert, вскоре войдет в стадию бета-тестирования. Об этом 11 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики из студии Pearl Abyss выложили в сеть трейлер предстоящей игры и сообщили, что некоторые фанаты мира Black Desert смогут поиграть в бета-версию уже 27 февраля 2020 года. Получить доступ к тестированию они могут на сайте проекта или в Steam.

Создатели Shadow Arena описывают будущую игру как «динамичную фэнтезийную боевую арену». Поклонники мира Black Desert смогут сражаться с другими игроками при помощи холодного оружия или заклинаний до момента, пока на поле боя не останется только один из них.

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