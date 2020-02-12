Киев, , 08:19 — REGNUM Выплаты от киевских властей получили семь киевлян-бывших узников Аушвица, сообщило 12 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«Согласно распоряжению исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 27.01.2020 №98, проведена выплата 7 лицам», — сказано в ответе, который журналисты получили от чиновников.

Каждому бывшему узнику выделили по 10 тыс. гривен или по $410.

Ранее киевские власти заявляли, что Холокост должен стать уроком «человечности и толерантности», а также широко анонсировали выплату материальной помощи бывшим узникам Аушвица в рамках целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам».

Согласно данным министерства социальной политики Украины, на Украине живёт 594 человека, имеющих статус бывших узников концлагерей и 724 человека со статусом бывших узников концлагерей, гетто, вывезенных на принудительные работы и детей репрессированных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский заявил, что в Киеве нет бывших узников лагеря Аушвиц-Бикенау, есть около десятка тех, кто содержался в трудовом лагере Освенцим и около ста человек, находившихся в других концлагерях и гетто.

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