Ташкент, , 08:11 — REGNUM Пять новых авиакомпаний в 2020 году планируют создать в Узбекистане. Об этом говорится в проекте Государственной программы на 2020 года, опубликованной на специальном сайте 2020.strategy.

В случае принятия проекта документа Государственному комитету по развитию туризма, министерству транспорта и другим профильным ведомствам будет поручено создать новые авиакомпании до 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что эти меры позволят увеличить частоту существующих рейсов, а также открыть новые направления. Документ подразумевает запуск в каждом аэропорту Узбекистана новых международных авиарейсов в рамках программы «открытое небо».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал состояние гражданской авиации. По его словам, режим «открытого неба» в 2019 году не привлек ни одной зарубежной авиакомпании.

Читайте также: Авиационную отрасль Узбекистана ждет переломный год — Uzbekistan Airways