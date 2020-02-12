Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM Геймдизайнер Эрик Бароне, являющийся создателем популярной игры Stardew Valley, сообщил, что сейчас он работает над «парой новых проектов». Соответствующий комментарий он разместил 11 евраля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ConcernedApe/status/1227279185330065408

Отвечая на вопрос одного из полонников, Бароне написал, что эти игры будут связаны с миром Stardew Valley, однако они не будут симулятором фермера. Он добавил, что пока сам не уверен на 100% в том, что их действие будет происходить во вселенной игры, однако сказал: проекты «каким-то образом будут связаны со Stardew Valley».

В январе 2020 года Эрик Бароне сообщил, что в мире продано уже более 10 млн копий Stardew Valley. Релиз игры состоялся в феврале 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В мире продано уже более 10 млн копий «пиксельной» игры Stardew Valley