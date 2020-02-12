Архангельск, , 07:48 — REGNUM Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу и аннулировал «лицензию от 28.04.2018 года №1/18, выданную Отделом Росгвардии по Ненецкому автономному округу обществу с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Святогоръ» на осуществление частной охранной деятельности». Сотрудник «Святогора» был тем охранником, который запустил убийцу в детсад Нарьян-Мара. В результате трагедии погиб шестилетний ребёнок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 14 ноября 2019 года — спустя полмесяца после трагедии, но слушания откладывались, и дело разобрали только 6 февраля 2020 года. Полное решение пока не изготовлено, вердикт может быть обжалован. Третьим лицом в споре проходила прокуратура Ненецкого автономного округа.

Помимо этого, охранная компания отдельным иском судится с Росгвардией. В нём компания требует признать «недействительным предписания №379/9−2084 от 11.11.2019», «незаконными протоколы изъятия огнестрельного оружия и патронов к нему от 07.11.2019 и от 18.11.2019» и обязать управление «вернуть служебное оружие». Слушание назначено на 27 февраля 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Святогоръ» учреждено в июне 2005 года. Единственный владелец с 2007 года — Игорь Петунин. Напомним, некоторое время назад главой городского совета Нарьян-Мара была Ольга Петунина.

В активе Игоря Петунина — 100% доли в ООО «Лодочные кооперативы НАО» и участие в создании федерации настольного тенниса НАО. Среди соучредителей последнего есть и Ольга Петунина.

Напомним, 31 октября 2019 года в детский сад Нарьян-Мара «Сказка» охранник дистанционно запустил 36-летнего мужчину. Тот ворвался в учреждение во время тихого часа и зарезал спящего шестилетнего ребёнка. Преступника задержали, он заявил, что слышал голоса. В суде, куда в феврале 2020 года направлено на рассмотрение уголовное дело, должны рассмотреть вопрос о принудительном лечении убийцы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Фигурантом ещё одного дела — по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — стал и охранник.

Дело об убийстве мальчика в ненецком детском саду направлено в суд