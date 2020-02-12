Москва, , 07:43 — REGNUM Употребление снюса (сосательного табака) приводит к молниеносному формированию зависимости и сильнее провоцирует заболевания, чем обычные сигареты. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Главная причина всплеска популярности снюса, по мнению ведомства, — желание табачных компаний дать возможность человеку «получить очередную дозу никотина» в тех местах, где курить запрещено.

«Безвредность снюса» — опаснейшее заблуждение!» — настаивают эксперты Роспотребнадзора. Бездымный табак также провоцирует рак полости рта, поджелудочной железы, пищевода и легких, как и традиционное курение. Но поскольку во рту снюс находится дольше, чем табачный дым, воздействие вредных веществ на организм оказывается сильнее. Кроме того, в нём находится более 30 опасных канцерогенных химических веществ.

Также более губительные последствия на организм, особенно детский и подростковый, оказывает повышенное по сравнению с даже самой крепкой сигарой содержание в снюсах никотина. Поскольку бездымный табак остаётся во рту не менее получаса, в организм успевает попасть в десятки раз больше никотина.

Отказаться от снюса гораздо труднее, чем от курения, а зависимость «формируется практически молниеносно», утверждают в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила за продажу снюсов ввести не только административную, но и уголовную ответственность.

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