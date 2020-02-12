Берлин, , 06:36 — REGNUM Проходившая практику в нижегородской больнице медсестра из Германии Мария Герлиц сообщила в интервью изданию MDR, что российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие.

Главное преимущество российских специалистов, по её мнению, заключается в их обучении и возможности проводить более качественную диагностику.

«Поскольку многие обследования в России слишком дороги, в вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие», — сказала Герлиц.

Вместе с тем, она отметила и недостаток российской медицины — российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости.

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