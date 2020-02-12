Токио, , 06:29 — REGNUM Два человека с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, перемещены в реанимацию из-за заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что двоих пациентов переместили в реанимацию из-за тяжелого состояния. Еще двоим заболевшим потребовалась принудительная подача кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на борту круизного судна Diamond Princess выявлено 175 человек, зараженных коронавирусом нового типа. Также власти Японии закрыли въезд на территорию страны иностранцам из китайских провинций Хубэй и Чжэнцзян.

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