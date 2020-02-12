Сеул, , 06:02 — REGNUM На территории Северной Кореи не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне.

По их данным, ВОЗ не получала уведомлений о случаях заражения коронавирусом в КНДР. В организации отметили, что предоставляют Северной Корее все необходимые медикаменты и средства защиты для медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля южнокорейское издание «Чунан ильбо» сообщило о якобы первом случае заболевания пневмонией нового типа в КНДР. Якобы первой зараженной коронавирусом на территории Северной Кореи стала жительница Пхеньяна, незадолго до этого посещавшая Китай.

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