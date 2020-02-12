Пекин, , 05:59 — REGNUM Еще 2015 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за прошедшие сутки, а также 97 смертей, сообщили 12 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Большинство или 94 смерти приходятся на провинцию Хубэй. В провинциях Хэнань, Хунань и городе центрального подчинения Чунцине зафиксировано по одной смерти. Еще 3342 человека попали под наблюдение врачей в связи с подозрением на коронавирус. Кроме того, за прошедшие сутки состояние 871 пациента стало тяжелым, в то время как еще 744 человека были выписаны из больниц.

Общее число заболевших достигло 44 653 человек, а умерших — 1113 человек. В Комиссии также отметили, что 8204 пациента находятся в тяжелом состоянии и еще у 16 067 человек наблюдается подозрение на заражение. Всего 4740 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению.