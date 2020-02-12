Маарат ан-Нуман , , 05:45 — REGNUM Примерно 15% городской территории в Маарет-Эн-Нуумане провинции Идлиб разминировали сирийские сапёры с момента зачистки в нём террористов. Об этом 12 февраля сообщил журналистам заместитель командира взвода саперов Зейн Аль Аведдин.

«Мы работаем здесь второй день, проверяем каждый дом и каждую улицу. Продолжаем нашу работу», — сказал он.

По словам Аведдина, за время операции в городе было обнаружено около 75 неразорвавшихся снарядов и мин. Некоторые из них были обезврежены или взорваны на месте. При этом большая часть боеприпасов имела турецкое и израильское происхождение, а также сделана вручную на месте.

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