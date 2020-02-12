Новосибирск, , 05:44 — REGNUM В Новосибирской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, подчеркнув, что мероприятия по недопущению завоза и распространения инфекции находится на контроле министерства здравоохранения области.

По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, поликлиники и больницы работают в обычном режиме.

«Всё необходимое в наших медучреждениях есть: лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, расходные материалы, — уточнил Хальзов. — Ведётся профилактическая и информационная работа с населением. В целом могу отметить, что эпидсезон в Новосибирской области проходит достаточно спокойно, число заболевших гриппом в настоящее время не превышает эпидемиологического порога».

По состоянию на 11 февраля зафиксировано около 100 случаев заболевания гриппом и 18 541 случай ОРВИ. Заболевшие не были привиты против гриппа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство иностранных дел Китая обратилось к Сибирскому отделению Российской академии наук с запросом о включении научных ресурсов отделения в работу, которую ведёт КНР для борьбы с коронавирусом.

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