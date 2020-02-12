Пекин, , 05:46 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1 113 человек, заражены оказались более 44,6 тыс. человек. Об этом 12 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Напомним, по данным на утро 12 февраля в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 1 068 человек, при количестве заболевших более 33,3 тыс. человек. В провинции также зафиксировано 2 639 выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 1 016 человек, еще более 42,6 тыс. оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 3 996 человек.

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