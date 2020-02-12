Пекин, , 04:13 — REGNUM Американский промышленный конгломерат Honeywell пожертвовал $2 млн товарами, включая лицевые маски и очистители воздуха на борьбу с эпидемией нового коронавируса в Китае, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Среди пожертвований компании было 500 тыс. лицевых масок KN95, которые были доставлены в Ухань 2 февраля. Они будут выдаваться людям, которые нуждаются в этом больше всего. В общей сложности 3000 очистителей воздуха также было поставлено в госпитали по всей провинции.

Компания также предоставила бесплатно системы пожарной безопасности и охраны общественным клиническим центрам Сианя — столицы провинции Шаньси на северо-западе Китая.

Как заявил президента Honeywell China Скотт Чжан, компания в течение уже многих лет теснейшим образом связана с Китаем, а также искренне надеется, что Поднебесная сможет победить инфекцию.