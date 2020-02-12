Ухань, Китай, , 04:05 — REGNUM Город Ухань, столица провинции Хубэй, получила первую партию замороженной свинины, которая была выделена центральным правительством Китая в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 217,9 тонн замороженной свинины прибыло в города в рамках первой партии. В общей же сложности город должен получить 2000 тонн свинины. Груженый свининой поезд, выехавший из Шанхая, прибыл на хубэйский вокзал «Уцзяшань». Поезд прибыл на 10 часов и 45 минут раньше запланированного, поскольку железнодорожные власти дали поезду максимальный приоритет на протяжении всего его пути следования.

Национальная комиссия по развитию и реформе, Министерство Финансов и Министерство коммерции КНР ранее анонсировали поставку 2000 тонн замороженной свинины Уханю, который борется с эпидемией нового коронавируса.