Гуйян, Китай, , 03:58 — REGNUM Около 100 интернет-пользователей в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая собрали 26 тонн овощей для отправки в провинцию Хубэй, больше всех пострадавшую от эпидемии нового коронавируса, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Грузовик, полностью загруженный овощами, вышел из города Цзуньи провинции Гуйчжоу после обеда 10 февраля и прибыл в Эньши-Туцзя-Мяосский автономный округ провинции Хубэй ранним утром 11 февраля.

Овощи были немедленно выгружены и направлены в госпитали и сообщества. По словам инициатора акции театрального актера Ли Цзяньчжэна, он видел короткое видео в социальной сети Tik Tok, в котором описывалось, как местный производитель овощей желал пожертвовать урожай со своего поля Хубэю. Ли тут же перепостил это видео, после чего на него вышло много его друзей, желающих тоже поучаствовать в акции.

«Много моих друзей с WeChat слали деньги прямо мне. Я собрал 30 тыс. юаней (около $4300) всего за несколько часов, после чего прекратил прием денег», — заявил Ли.

Все овощи были либо пожертвованы местными производителями, либо куплены на денежные пожертвования. Власти Китая дали зеленый свет грузовику на фоне транспортной блокады городов для того, чтобы грузовик с пожертвованиями достиг места назначения в Хубэе. На всю операцию потребовалось два дня.