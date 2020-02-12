Пекин, , 03:49 — REGNUM Главный госпиталь Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) провел телеконференцию через 5G c недавно построенным временным госпиталем «Хуошэньшань», сообщает агентство Синьхуа.

Госпиталь был в кратчайшие сроки построен в столице провинции Хубэй городе Ухань. Между двумя госпиталями были проведены теле-консультации. Благодаря технологии 5G доктора двух госпиталей смогли наладить общение в режиме реального времени.

Отметим, что Главный госпиталь НОАК является одним из самых профессиональных медицинских заведений Китая и он продолжит консультировать коллег из «Хуошэньшаня», давая рекомендации по борьбе с коронавирусом.