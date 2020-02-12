Пекин, , 03:41 — REGNUM Китай постепенно возобновляет регистрацию браков, которая была приостановлена в связи с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщили в Министерстве гражданской администрации КНР.

Регистрация была прекращена в центральной провинции Хубэй — эпицентре эпидемии коронавируса, а также в восточных провинциях Чжэцзян и Аньхой, сообщил представитель министерства Ян Цзунтао во время пресс-конференции в Пекине.

В провинциях Ляонин и Цзилинь на северо-востоке Китая, а также городе центрального подчинения Чунцине и провинции Гуйчжоу тоже была прекращена регистрация браков, но лишь в некоторых районах, в зависимости от эпидемиологической ситуации.