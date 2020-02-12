Пекин, , 03:30 — REGNUM Почти 4 млн общественных работников сражаются на фронтах сопротивления эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

По словам представителя Министерства гражданской администрации КНР Чэнь Юэляна, которые он произнес во время пресс-конференции в Пекине, каждое сообщество Китая охраняется в среднем шестью общественными работниками. В их задачи входит работа по чрезвычайно трудной профилактике и контролю за распространением нового коронавируса.

Он отметил, что их труд неблагодарен и очень тяжел. Теперь общественные работники также проверяют температуру жителей, осуществляя им телефонные звонки, а также отправляя сообщения через социальные сети и прочие информационные платформы удаленно.