Токио, , 03:24 — REGNUM Ещё у 34 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогама, выявлено заражение коронавирусом. Инфекция обнаружена также у одного сотрудника карантинной службы. Об этом утром 12 февраля сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Всего число находящихся на Diamond Princess пассажиров, членов экипажа и медработников, заражённых коронавирусом, достигло 175 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 11 февраля на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на двухнедельном карантине в порту Йокогама, было выявлено 136 случаев заражения коронавирусом нового типа. Большинство зараженных — граждане Китая.

Правительство Японии планирует разрешить пожилым пассажирам с хроническими заболеваниями сойти с судна.

Всего на борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Граждан России среди заболевших не выявлено.

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