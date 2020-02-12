Наньчан, Китай, , 03:20 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая направила 135 медицинских работников в город Суйчжоу провинции Хубэй в рамках национальной программы «удвоение поддержки Хубэя», сообщает агентство Синьхуа.

Провинция Хубэй оказалась эпицентром эпидемии нового коронавируса. В связи с этим, регион не справляется своими силами в борьбе с опасной инфекцией. В Суйчжоу также зарегистрировано более тысячи заболевших и более десяти умерших.

Команда медиков прибыла на место еще 7 февраля и на следующий день приступила к выполнению своей работы в госпиталях города. Среди прибывших медиков насчитывается 42 доктора и 92 медсестры из 77 медицинских институтов со всей провинции Цзянсу.