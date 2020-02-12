Пекин, , 03:15 — REGNUM Транспортная сеть Китая переживает рост числа пассажиров с 9 февраля после окончания новогодних праздников в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

За сутки до возобновления работы ключевых городов Китая в обычном, непраздничном режиме, всего 12,8 млн поездок было совершено железными дорогами, автодорогами, водными путями и самолетами по всей стране, что на 13,8% выше, чем днем ранее, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Тем не менее, это на 84,7% ниже, чем в аналогичный день годом ранее. Виной тому — эпидемия нового коронавируса, бушующая в стране. Китай ранее продлил семидневные новогодние каникулы до 2 февраля, хотя изначально они должны были завершиться 30 января. При этом, некоторые правительства на местах отложили возобновление работы предприятий до 10 февраля.