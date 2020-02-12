Москва, , 03:05 — REGNUM Управление общественным транспортом и такси по новому законопроекту могут запретить убийцам, террористам и насильникам. Об этом 12 февраля сообщает газета «Известия».

По информации правительства, в министерстве транспорта РФ в настоящее время разрабатывается законопроект, в случае принятия которого индивидуальные предприниматели и юридические лица не смогут допускать к управлению общественным транспортом и такси граждан, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.

Законопроект предполагается в июле 2020 года внести в правительство РФ, а в октябре 2020 года — в Государственную думу. В Минтрансе считают необходимые изменения важными для безопасности и сохранности жизни пассажиров.

Напомним, в настоящее время уже существует запрет для лиц с непогашенной судимостью работать на госслужбе, в правоохранительных органах, в образовании и ряде других сфер.

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