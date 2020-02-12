Лхаса, Китай, , 02:12 — REGNUM Власти Тибетского автономного района не юго-западе Китая увеличат закупки мяса на в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет ввез около 1000 тонн замороженной свинины и 200 тонн замороженной говядины из северо-западного города Ланьчжоу, сообщили в местном департаменте коммерции. Среди общего объема, около 360 тонн мяса было помещено в хранилище, а оставшееся — прибудет на склады до конца февраля.

Партия мяса пойдет на рынки и в рабочие столовые компаний Лхасы, а также прочих городов Тибета. В настоящее время Тибет имеет 82 000 тонн мяса для ежедневного потребления и реализации, а также 2 000 тонн мяса в резервах. Еще 3000 тонн замороженного мяса будет ввезено в регион из других регионов Поднебесной.