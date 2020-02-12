Хайкоу, Китай, , 02:04 — REGNUM Лесная полиция острова Хайнань на юге Китая недавно раскрыла несколько случаев, связанных с браконьерством и торговлей дикими животными, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности провинции Хубэй, начала специальная операция инспектирования птичьих и цветочных рынков, ресторанов и торговых площадей на предмет наличия диких животных в целях борьбы с распространением нового коронавируса.

Так, был задержан один подозреваемый в городе Ваньнин по фамилии Хуан, у которого при себе имелся дикий и находящийся под защитой государства питон, которого он держал у себя на ферме.

В Лэдун-Лийском автономном уезде полиция раскрыла случай незаконной убийства скопы и случай нелегальной торговли макаками. Оба животных находятся под государственной защитой.

Полиция Вэньчана выяснила, что некий гражданин по фамилии Син перевозил и убивал диких животных. Всего 36 замороженных лысух было найдено у него дома и еще 88 живых лысух найдено в него утиной ферме.

Напомним, что власти Китая запретили торговлю дикими животными в рамках кампании по борьбе с коронавирусом. Кроме того, Китай ведет войну с браконьерами за защиту биологического разнообразия страны.