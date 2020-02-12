Ухань, Китай, , 02:02 — REGNUM В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 94 человека, общее число жертв достигло 1 068. Об этом утром 12 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Количество инфицированных граждан в провинции за прошедшие сутки превысило 33,3 тыс. человек. Общее число выздоровевших в провинции достигло 2 639 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 11 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй достигло 31 728 человек, умерли от него 974 человека.

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