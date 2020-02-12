Ухань, Китай, , 01:53 — REGNUM Транспортные власти города Уханя в столице китайской провинции Хубэй, сильнее всего страдающей от эпидемии нового коронавируса, анонсировали создание центров сбора противовирусных поставок в четырех иностранных городах, сообщает агентство Синьхуа.

В центры сбора будут созданы в американских городах Лос-Анджелес и Чикаго, а также в нидерландском Амстердаме и южнокорейском Инчхоне. Власти подписали соглашение с компанией Apex Logistics International CN Ltd. по сбору и регистрации собранных пожертвований или закупленных поставок. Компания также окажет помощь в доставке грузов в пункты назначения.

Логистическую компанию также попросили публиковать информацию о самых необходимых поставках, включая их технические стандарты, качества и целевую аудиторию. Данный шаг призван улучшить качество сбора и транспортировки поставок в Хубэй для борьбы против коронавируса.