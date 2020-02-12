Ухань, Китай, , 01:45 — REGNUM Сотни медицинских работников были направлены в город Хуанган близ столицы китайской провинции Хубэй города Ухань для борьбы с эпидемией коронавируса в этом одном из наиболее пострадавших городов региона, сообщает агентство Синьхуа.

По информации комиссии здравоохранения Хунаня, две группы медиков по 274 человека уже приступили к работе в Хуангане в рамках национальной политики «удвоение поддержи для Хубэя», согласно которой десятки муниципалитетов и провинций Китая должны направить помощь городам эпицентра эпидемии нового коронавируса — провинции Хубэй.

По словам вице-президента госпиталя при Хунаньской академии традиционной китайской медицины Цзэн Пухуа, который также участвовал в борьбе с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году, число ежедневно заболевших в этом городе очень высоко. Медицинский персона сменяет друг друга каждые шесть часов, и каждый доктор работает с 7 до 10 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, столица провинции Хубэй город Ухань приняла 10 февраля рекордное число медиков из других провинций Китая за один день.

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