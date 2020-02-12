Куньмин, Китай, , 01:35 — REGNUM Юго-западная китайская провинция Юньнань мобилизовала свои крупнейшие овощные и фруктовые фермы на оказание помощи провинции Хубэй в борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

«Все на ферме, в основном, зависят от рынка Уханя. Теперь он переживает трудности, и мы хотим передать им нашу любовь», — заявил владелец баклажанной фермы города Мэнцзы Шэн Гуйлинь.

Помимо баклажанов, ферма закупила семь других видов овощей и фруктов. С помощью добровольцев фермеры и местные жители собрали более 40 тонн свежих овощей, которые уже прибыли в столицу Хубэя город Ухань.

В то же самое время 22 тонны бананов было выделено всеми 93 домохозяйствами деревни в уезде Хэкоу, которые были собраны там. Среди жертвователей оказалось 47 нищих домохозяйств.

Жители городка Мяньдянь в уезде Цзяньшуй также погрузили для Хубэя грузовики с более чем 100 тоннами лука. Им для этого понадобилось всего полдня. Под руководством правительства уезда Лулян было собрано с полей 15 тонн китайской капусты, которую пожертвовал местный фермер Чэнь Файоу.