Куньмин, Китай, 12 февраля 2020, 01:35 — REGNUM Юго-западная китайская провинция Юньнань мобилизовала свои крупнейшие овощные и фруктовые фермы на оказание помощи провинции Хубэй в борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.
Помимо баклажанов, ферма закупила семь других видов овощей и фруктов. С помощью добровольцев фермеры и местные жители собрали более 40 тонн свежих овощей, которые уже прибыли в столицу Хубэя город Ухань.
В то же самое время 22 тонны бананов было выделено всеми 93 домохозяйствами деревни в уезде Хэкоу, которые были собраны там. Среди жертвователей оказалось 47 нищих домохозяйств.
Жители городка Мяньдянь в уезде Цзяньшуй также погрузили для Хубэя грузовики с более чем 100 тоннами лука. Им для этого понадобилось всего полдня. Под руководством правительства уезда Лулян было собрано с полей 15 тонн китайской капусты, которую пожертвовал местный фермер Чэнь Файоу.